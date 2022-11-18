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Маліновський може опинитися в Мілані – чемпіони Італії хочуть "обчистити" Аталанту

Тоттенхем ще влітку намагався підписати Маліновського, але домовитися з Аталантою не вдалося. Цього разу керівництво лондонців більш наполегливо візьметься за справу. Очікується, що переговори між клубами почнуться найближчим часом, хоча наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні і не горить бажанням відпускати гравця посеред сезону.

Додамо, що в поточному розіграші Серії А Маліновський награв 540 хвилин, оформивши один гол та 2 асисти. Раніше 29-річного хавбека сватали в інші клуби – Рому, Інтер, Марсель, Ноттінгем Форест.

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