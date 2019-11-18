Маліновський став найкращим гравцем збірної України у відборі на Євро-2020 за даними InStat – у трійці два "гірники"

Компанія спортивної аналітики InStat оцінила футболістів збірної України, які брали участь у матчах кваліфікації до Євро-2020.

Півзахисник "жовто-синіх" Руслан Маліновський став найкращим серед підопічних Андрія Шевченка – його показник 336 балів. Хавбек зіграв у всіх 8 матчах, забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.

На другому місці опинився Євген Коноплянка (6 матчів, 2 голи) – 298 балів. Третім став ще один представник Шахтаря Марлос (289). Натуралізований бразилець записав собі в актив один гол у чотирьох матчах.

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Зауважимо, що захисник Едуард Соболь набрав 375 балів, але його результат не варто враховувати у цьому рейтингу, оскільки футболіст провів у кваліфікації менше половини матчів. Соболь зіграв лише проти Люксембургу та Литви.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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