Маліновський став найкращим гравцем місяця у Аталанті – українець вдруге поспіль забрав нагороду
Хавбек Аталанти Руслан Маліновський продовжує завойовувати симпатії італійських вболівальників.
Руслан Маліновський отримав почесне звання найкращого гравця Аталанти за підсумками квітня, повідомляє офіційний сайт клубу.
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У минулому місяці українець зіграв у 5-ти матчах, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами. Варто відзанчити, що у березні Руслан також зібрав найбільше голосів від фанів бергамасків.
Нагадаємо, у 2019-му Аталанта придбала Маліновського, заплативши Генку близько 14 млн євро. Зараз transfermarkt оцінює українця у 21 млн євро.
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