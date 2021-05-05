Руслан Маліновський отримав почесне звання найкращого гравця Аталанти за підсумками квітня, повідомляє офіційний сайт клубу.

Маліновський перебуває під протекцією Гасперіні – стало відомо, за яку суму Аталанта готова попрощатись з українцем

У минулому місяці українець зіграв у 5-ти матчах, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами. Варто відзанчити, що у березні Руслан також зібрав найбільше голосів від фанів бергамасків.

Нагадаємо, у 2019-му Аталанта придбала Маліновського, заплативши Генку близько 14 млн євро. Зараз transfermarkt оцінює українця у 21 млн євро.

Маліновський – прикраса і кістка в горлі: у війні за ЛЧ збирає овації італійських ЗМІ, лякає Роналду, перевершує Мбаппе