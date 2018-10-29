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Маліновський став найкращим гравцем матчу проти Стандарда

13:05 801 Читать на русском
Маліновський став найкращим гравцем матчу проти Стандарда
Руслан Маліновський / фото: ФК Генк

Вчора Генк Руслана Маліновського зіграв внічию зі Стандардом (1:1) в матчі 12-го туру чемпіонату Бельгії.

Вболівальники бельгійського клубу визнали українця Руслана Маліноського найкращим гравцем поєдинку. Він не відзначився результативними діями в цій грі, але був справжнім лідером команди на полі.

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Після цього матчу Генк зберіг за собою перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, випереджаючи найближчого конкурента, Брюгге, на 3 очки.

Теги
Бельгія Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Українці за кордоном
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