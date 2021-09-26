Маліновський став найкращим гравцем матчу проти Інтера за версією InStat
Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння між командами Сімоне Індзагі і Джан П'єро Гасперіні.
Найкориснішим гравцем центрального поєдинку 6-го туру Серії А між Інтером та Аталантою став український півзахисник Руслан Маліновський, повідомляє Zbirna.com.
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Наш легіонер, який вийшов в основі і провів на полі 62 хвилини, завдав по воротах Саміра Хандановіча вісім ударів і забив розкішний гол. Рейтинг ефективності його гри за даними InStat Index склав 389 балів. До слова, статистичний портал Whoscored також визнав українця найкращим у матчі.
Нагадаємо, цей гол став для Руслана дебютним у поточному сезоні. У попередньому турі у матчі проти Сассуоло (2:1) Маліновський оформив і свій перший асист.
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