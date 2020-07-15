Маліновський став найкращим гравцем матчу Аталанта – Брешія за версією WhoScored

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем поєдинку 33-го туру Серії А проти Брешії.

Український легіонер бергамського клубу Руслан Маліновський отримав максимальну оцінку за матч проти Брешії за версією популярного ресурсу Whoscored.

Бенефіс Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брешія – 6:2

Півзахисник збірної України отримав 10 балів – стільки ж набрав автор хет-трику Маріо Пашаліч.

27-річний українець за 74 хвилини забив гол, віддав дві результативні передачі, завдав 3 удари по воротах (2 у ворота, 1 заблокований), 85 разів торкнувся м'яча, віддав 59 точних передач з 67-ми (88%), двічі вдало пішов в обіграш, виграв одну верхову дуель, подав 1 кутовий і 2 рази втратив м'яч.

Нагадаємо, Маліновський у поточному сезоні провів у футболці Аталанти 39 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив вісім голів і віддав сім результативних передач.

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