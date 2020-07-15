toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Маліновський став найкращим гравцем матчу Аталанта – Брешія за версією WhoScored

09:45 - Читать на русском
Маліновський став найкращим гравцем матчу Аталанта – Брешія за версією WhoScored
Руслан Маліновський (в центрі) / Твіттер ФК Аталанта

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем поєдинку 33-го туру Серії А проти Брешії.

2’ Маріо Пашаліч
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Маліновський
30’ Дуван Сапата
56’ Маріо Пашаліч
59’ Маріо Пашаліч
 
Ернесто Торрегросса 8’
Ніколас Шпалек 83’
2’ Маріо Пашаліч
8’ Ернесто Торрегросса
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Маліновський
30’ Дуван Сапата
56’ Маріо Пашаліч
59’ Маріо Пашаліч
83’ Ніколас Шпалек

Український легіонер бергамського клубу Руслан Маліновський отримав максимальну оцінку за матч проти Брешії за версією популярного ресурсу Whoscored.

Бенефіс Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брешія – 6:2

Півзахисник збірної України отримав 10 балів – стільки ж набрав автор хет-трику Маріо Пашаліч.

27-річний українець за 74 хвилини забив гол, віддав дві результативні передачі, завдав 3 удари по воротах (2 у ворота, 1 заблокований), 85 разів торкнувся м'яча, віддав 59 точних передач з 67-ми (88%), двічі вдало пішов в обіграш, виграв одну верхову дуель, подав 1 кутовий і 2 рази втратив м'яч.

Нагадаємо, Маліновський у поточному сезоні провів у футболці Аталанти 39 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив вісім голів і віддав сім результативних передач.

Аталанта розбомбила Брешію: результативна феєрія Маліновського, тіньовий герой Госенс і футбол 1950-х від бергамасків

blog_ava
"Наша ціль полягає не в тому, щоб принизити суперника": Гасперіні – про тенісний розгром Брешії
09:31
1380
Теги
Брешія Брешія Аталанта Аталанта Італія Серія А Українці за кордоном Аталанта - Брешія Руслан Руслан Маліновський
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
14
хв
Інгулець
17:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук