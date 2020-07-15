Маліновський став найкращим гравцем матчу Аталанта – Брешія за версією InStat

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 33-го туру Серії А між бергамцями та "ластівками" (6:2).

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем матчу 33-го туру серії А проти Брешії за індексом InStat, повідомляє видання Zbirna.com.

Бенефіс Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брешія – 6:2

Наш легіонер, який став автором гола та віддав два асисти, набрав 441 бал. За 74 проведені на полі хвилини хавбек виконав 98 ТТД з браком 16%, завдав 3 удари по воротах, віддав 8 гострих передач і 68 точних (84% точності), виграв 5 єдиноборств з 9-ти, здійснив 4 обведення, 2 перехоплення та 7 підбирань.

До слова, другу сходинку за цим показником посів автор хет-трика Маріо Пашаліч (438 балів).

Нагадаємо, Маліновський у поточному сезоні провів у футболці Аталанти 39 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив вісім голів і віддав сім результативних передач.

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