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Маліновський став найкращим гравцем матчу Аталанта – Брешія за версією InStat

14:52 - Читать на русском
Маліновський став найкращим гравцем матчу Аталанта – Брешія за версією InStat
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Авторитетний статистичний ресурс підбив підсумки матчу 33-го туру Серії А між бергамцями та "ластівками" (6:2).

2’ Маріо Пашаліч
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Маліновський
30’ Дуван Сапата
56’ Маріо Пашаліч
59’ Маріо Пашаліч
 
Ернесто Торрегросса 8’
Ніколас Шпалек 83’
2’ Маріо Пашаліч
8’ Ернесто Торрегросса
25’ Мартен де Рон
28’ Руслан Маліновський
30’ Дуван Сапата
56’ Маріо Пашаліч
59’ Маріо Пашаліч
83’ Ніколас Шпалек

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський визнаний найкращим гравцем матчу 33-го туру серії А проти Брешії за індексом InStat, повідомляє видання Zbirna.com.

Бенефіс Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Брешія – 6:2

Наш легіонер, який став автором гола та віддав два асисти, набрав 441 бал. За 74 проведені на полі хвилини хавбек виконав 98 ТТД з браком 16%, завдав 3 удари по воротах, віддав 8 гострих передач і 68 точних (84% точності), виграв 5 єдиноборств з 9-ти, здійснив 4 обведення, 2 перехоплення та 7 підбирань.

До слова, другу сходинку за цим показником посів автор хет-трика Маріо Пашаліч (438 балів).

Нагадаємо, Маліновський у поточному сезоні провів у футболці Аталанти 39 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив вісім голів і віддав сім результативних передач.

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Італія Аталанта - Брешія Руслан Руслан Маліновський Маріо Маріо Пашаліч Аталанта Аталанта
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