Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у драматичному матчі з Фіорентиною

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський допоміг своїй команді здійснити камбек у матчі 4-го туру Серії А.

Аталанта у домашньому поєдинку змогла вирвати нічию у Фіорентини, поступаючись в рахунку на два м'ячі.

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Руслан Маліновський провів весь матч у складі господарів. Незважаючи на те, що українець не відзначився результативними діями, авторитетний портал Whoscored відзначив 26-річного хавбека найвищою оцінкою (7,8) серед гравців Аталанти.

Варто відзначити, що це був дебют Руслана у стартовому складі Аталанти на матчі Серії А. Після 4-х турів чемпіонату Італії команда Маліновського перебуває на 6-й сходинці.

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