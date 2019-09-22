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Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у драматичному матчі з Фіорентиною

22:10 488 Читать на русском
Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у драматичному матчі з Фіорентиною
Федеріко К'єза та Руслан Маліновський / Фото ФК Фіорентина

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський допоміг своїй команді здійснити камбек у матчі 4-го туру Серії А.

84’ Йосіп Ілічіч
90+5’ Тімоті Кастань
 
Федеріко К'єза 24’
Франк Рібері 66’
24’ Федеріко К'єза
66’ Франк Рібері
84’ Йосіп Ілічіч
90+5’ Тімоті Кастань

Аталанта у домашньому поєдинку змогла вирвати нічию у Фіорентини, поступаючись в рахунку на два м'ячі.

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Руслан Маліновський провів весь матч у складі господарів. Незважаючи на те, що українець не відзначився результативними діями, авторитетний портал Whoscored відзначив 26-річного хавбека найвищою оцінкою (7,8) серед гравців Аталанти.

Варто відзначити, що це був дебют Руслана у стартовому складі Аталанти на матчі Серії А. Після 4-х турів чемпіонату Італії команда Маліновського перебуває на 6-й сходинці.

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Теги
Українці за кордоном Аталанта - Фіорентина Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Італія
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