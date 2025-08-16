Дженоа розібралася з Віченцою у 1/32 фіналу Кубка Італії. Результат та відеоогляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Італії, 1/32 фіналу

Дженоа – Віченца Віртус – 3:0

Голи: Карбоні, 40, Бенассаї, 45+1 (аг), Станчу, 54

Дженоа стартувала у Кубку Італії матчем проти Віченци Віртус. Без проблем "грифони" здобули розгромну перемогу. Карбоні відкрив рахунок, а подвоїв його Бенассаї, забивши у власні ворота. Станчу поставив крапку у матчі.

Маліновський вийшов на поле на 59 хвилині. Один раз пробив по воротах з дальньої дистанції, але м'яч пролетів біля стійки. Точність передач українця склала 83%.

Нагадаємо, через важку травму Руслан Малиновський у минулому сезоні взяв участь лише у 10 матчах Дженоа в усіх турнірах, відзначившись трьома асистами.