Руслану Маліновському лише незабаром виповниться 30 років, але він хоче бути готовим до інших ролей у футболі.

Роксана, дружина хавбека Марселя, показала тактичні напрацювання Руслана, які вражають своєю детальністю.

Віскі та яхта для Мілевського: з ким зв'язався Маліновський

"Так, мій чоловік у вільний час (коли ще не було доньки Олівії) не бавився в приставку. Який же ти розумник у мене. Розбираю документи та архіви..." – гордо написала Роксана у соцмережах.

Нагадаємо, взимку Маліновський перебрався з Аталанти до Марселя. Поки українець виступає на правах оренди, однак влітку французький клуб повинен викупити його повноцінно.

Маліновський дебютним голом підсвітив провал конкурента: високі оцінки ЗМІ, недолугий жарт про ракети та ложка дьогтю