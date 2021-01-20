"Мотивованою! Всі будуть дуже мотивовані. До цього часу збірна буде готова, головне, щоб всі тести були негативними. Збірна у цьому році буде ще сильнішою.

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Тренерський штаб працює уже певний час, ми не стоїмо на місці, прогресуємо, працюємо над слабкими сторонами. Видно, що команда росте. Від збірної варто чекати багато чого.

Зараз такий менталітет у збірній, що всі хочуть грати у красивий футбол, домагатися результату. У футболі найголовніше – результат, а він приходить, коли є якісна гра. Збірна буде сильнішою, мотивованішою, від неї варто чекати багато чого", – сказав Маліновський у програмі "Головна команда. Різдвяні підсумки".

Нагадаємо, на команду Шевченка чекає дуже насичений рік: попереду товариські матчі, Євро-2020 та поєдинки кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

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