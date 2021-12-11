Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський вже починає шукати новорічний настрій, завітавши на святкову ярмарку в Бергамо.

Маліновський продемонстрував свої навики катання на ковзанах – українець без проблем проїхав по льоду кілька кіл. Відео з навиками українця опублікував твіттер-акаунт Zorya Londonsk.

Маліновський – в символічній збірній своєї групи Ліги чемпіонів

Хавбек Аталанти досить ефектно завершив катання, впевнено розвернувшись та загальмувавши. Додамо, що Маліновський пропустить матч проти Верони, який запланований на 12 грудня, через перебір жовтих карток.

У поточному сезоні українець зіграв загалом у 20 матчах за Аталанту, у яких забив 5 голів та віддав 1 асист.

Аталанта драматично вилетіла з ЛЧ, програвши Вільяреалу: Маліновський забив розкішний гол та отримав високі оцінки