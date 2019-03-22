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Маліновський: Сподіваюсь, Роналду буде не в настрої мінятись футболками після матчу

18:17 209 Читать на русском
Маліновський: Сподіваюсь, Роналду буде не в настрої мінятись футболками після матчу
Руслан Маліновський / FootBoom

Хавбек збірної України Руслан Маліновський розповів, як потрібно діяти проти Кріштіану Роналду.

 

"Чи хотів би я обмінятись футболками з Кріштіану Роналду? Я сподіваюся, що він не буде в настрої давати футболку після матчу.

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Постараємося закрити його в поєдинку, зіграти максимально щільно, не давати простору. Вся збірна Португалії грає на нього. Він небезпечніший, коли перебуває в штрафному майданчику, а не в центрі поля.

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Буде важливо зіграти з ним в штрафний щільно і не давати простору, тому що він може використовувати його максимально", – сказав Маліновський порталу FootBoom.

Теги
Євро-2020 Португалія - Україна Україна Україна Збірна України Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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