Маліновський: Сподіваюсь, Роналду буде не в настрої мінятись футболками після матчу

Хавбек збірної України Руслан Маліновський розповів, як потрібно діяти проти Кріштіану Роналду.

"Чи хотів би я обмінятись футболками з Кріштіану Роналду? Я сподіваюся, що він не буде в настрої давати футболку після матчу.

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Постараємося закрити його в поєдинку, зіграти максимально щільно, не давати простору. Вся збірна Португалії грає на нього. Він небезпечніший, коли перебуває в штрафному майданчику, а не в центрі поля.

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Буде важливо зіграти з ним в штрафний щільно і не давати простору, тому що він може використовувати його максимально", – сказав Маліновський порталу FootBoom.