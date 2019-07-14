Маліновський сьогодні прилетить у Мілан для завершення переходу в Аталанту

Трансферна сага хавбека збірної України наближається до свого логічного завершення.
Півзахисник Генка Руслан Маліновський сьогодні, 14 липня, ввечері прилетить до Мілана. Завтра українець зустрінеться з керівництвом Аталанти, щоб завершити свій перехід у клуб з Бергамо, повідомляє офіційний сайт Альфредо Педулли.
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Відзначається, що трансфер був практично оформлений ще вчора, 13 липня, ввечері – Аталанта отримала беззаперечне "так". Генк отримає за свого півзахисника 13,7 мільйона євро.
Нагадаємо, Аталанта у минулому сезоні посіла третю сходинку Серії А і виборола право зіграти у груповому етапі Ліги чемпіонів.
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