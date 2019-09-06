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Маліновський: Слід забути, що ми на першому місці у групі, зараз зосередились на грі з Литвою

10:32 362 Читать на русском
Маліновський: Слід забути, що ми на першому місці у групі, зараз зосередились на грі з Литвою
Руслан Маліновський / УАФ

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився очікуваннями від майбутнього матчу з Литвою та оцінив перспективи команди у групі відбору до Євро-2020.

 

"Зараз на збірну очікує дуже важливий матч відбору, тому необхідно добре підготуватися. Думаю, ми врахуємо всі моменти при підготовці до гри з Литвою, особливо ті, які пов'язані зі штучним газоном.

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Наша команда намагатиметься грати у свій футбол, який вона демонструвала в минулих матчах, і який приносив результат.

Нам не потрібно дивитися в турнірну таблицю і думати, що ми перші і позаду нас Португалія. Думки зараз тільки про зустріч з Литвою, а товариський матч з Нігерією – на другому плані. Потрібно виходити на поле і домагатися результату", – розповів Маліновський в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Литвою у матчі відбору до Євро-2020 завтра, 7-го вересня, а через 3 дні зіграє проти Нігерії у товариському матчі.

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Литва - Україна Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Євро-2020 Литва Литва
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