Маліновський: Слід забути, що ми на першому місці у групі, зараз зосередились на грі з Литвою

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський поділився очікуваннями від майбутнього матчу з Литвою та оцінив перспективи команди у групі відбору до Євро-2020.

"Зараз на збірну очікує дуже важливий матч відбору, тому необхідно добре підготуватися. Думаю, ми врахуємо всі моменти при підготовці до гри з Литвою, особливо ті, які пов'язані зі штучним газоном.

Україна втратила Шведа перед матчем з Литвою

Наша команда намагатиметься грати у свій футбол, який вона демонструвала в минулих матчах, і який приносив результат.

Нам не потрібно дивитися в турнірну таблицю і думати, що ми перші і позаду нас Португалія. Думки зараз тільки про зустріч з Литвою, а товариський матч з Нігерією – на другому плані. Потрібно виходити на поле і домагатися результату", – розповів Маліновський в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, збірна України зустрінеться з Литвою у матчі відбору до Євро-2020 завтра, 7-го вересня, а через 3 дні зіграє проти Нігерії у товариському матчі.

Україна готується до Литви: Коноплянка без кондицій, Ярмоленко бере приклад з Роналду, Швед перевіряє нового воротаря