toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Маліновський: Шевченко перед початком Ліги націй сказав, що я повинен забивати за збірну, як і за клуб

12:20 270 Читать на русском
Маліновський: Шевченко перед початком Ліги націй сказав, що я повинен забивати за збірну, як і за клуб
Руслан Маліновський / фото: ФФУ

Півзахисник Генка Руслан Малиновський згадав свій перший гол, забитий за національну збірну України.

"Приємно було забити перший гол за 15 ігор. У попередніх матчах були моменти, але ніяк не вдавалося відзначитися голом. Забити Італії – це круто.

Тренер Генка Клеман розповів про труднощі Маліновського в Бельгії та перспективи українця в топ-клубі

Андрій Шевченко після гри підійшов, привітав. Ще перед першими матчами Ліги націй з чехами і словаками він сказав, якщо за клуб забиваю, то й за збірну повинен.

При Фоменку не було традиції співати на посвяченні в збірну. Але, пам'ятаю, Андрій Миколайович сказав: "Не знаю, в якій збірній ти був, але в моїй збірній ти вперше". Тоді з Миколою Матвієнком співали "Между нами тает лед". Я слів не знав, ми читали текст. Важко було", - розповів Малиновський у програмі "Моя гра" на телеканалі Футбол 1.

Маліновський розповів, чому влітку не перейшов у інший клуб

Товариські матчі

Італія - Україна: Середа 10 жовтня 2018

Італія
Матч завершено
1 : 1
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Італія - Україна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
46
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук