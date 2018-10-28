Маліновський: Шевченко перед початком Ліги націй сказав, що я повинен забивати за збірну, як і за клуб

Півзахисник Генка Руслан Малиновський згадав свій перший гол, забитий за національну збірну України.

"Приємно було забити перший гол за 15 ігор. У попередніх матчах були моменти, але ніяк не вдавалося відзначитися голом. Забити Італії – це круто.

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Андрій Шевченко після гри підійшов, привітав. Ще перед першими матчами Ліги націй з чехами і словаками він сказав, якщо за клуб забиваю, то й за збірну повинен.

При Фоменку не було традиції співати на посвяченні в збірну. Але, пам'ятаю, Андрій Миколайович сказав: "Не знаю, в якій збірній ти був, але в моїй збірній ти вперше". Тоді з Миколою Матвієнком співали "Между нами тает лед". Я слів не знав, ми читали текст. Важко було", - розповів Малиновський у програмі "Моя гра" на телеканалі Футбол 1.

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