"Мені дуже шкода, що його робота в Дженоа так швидко закінчилась. Важка ситуація. Мені здається, що Андрій Миколайович потрапив у цей клуб у не найкращий момент.

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Там було багато травмованих, довелося ставити молодь, а в Серії А, як ви знаєте, дуже серйозний рівень. Плюс тренер захворів на COVID-19 і певний час не був з командою.

Можливо, хтось хотів отримати результат одразу, але за такий короткий проміжок було важко збудувати або перебудувати колектив. У футболі таке буває, ніхто не застрахований від таких моментів. Втім, я думаю, що Андрій Шевченко зробить правильні висновки і всіх нас порадує своїми результатами", – сказав Маліновський у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, українського фахівця звільнили з Дженоа 15 січня через незадовільні результати. "Грифони" під його керівництвом не здобули жодної перемоги в Серії А в 9 поєдинках.

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