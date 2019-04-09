"Маліновський вдарив мене ненавмисно", – півзахисник Гента Ферстрете

Гравець Гента Біргер Ферстрете став на захист Руслана Маліновського, заявивши, що українець вдарив його ненавмисно.

Півзахисник Гента Біргер Ферстрете вважає, що Руслан Маліновський ненавмисно вдарив його по обличчю в ігровому епізоді, передає voetbalprimeur.be.

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"Я хотів би подякувати Вам за велику підтримку, які я отримав в останні дні після нещасного епізоду з Русланом Маліновським. Я вже тренувався з групою сьогодні. Крім синця під оком і подряпин все добре. Я також подивився на цей епізод після гри, і гадаю, що це було ненавмисне, а швидше, невдале зіткнення. А тепер потрібно зосередитись на наступній грі в суботу", – написав Ферстрете у своєму Twitter.

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