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"Маліновський вдарив мене ненавмисно", – півзахисник Гента Ферстрете

21:49 414 Читать на русском
"Маліновський вдарив мене ненавмисно", – півзахисник Гента Ферстрете
Руслан Маліновський / BetNews365

Гравець Гента Біргер Ферстрете став на захист Руслана Маліновського, заявивши, що українець вдарив його ненавмисно.

Півзахисник Гента Біргер Ферстрете вважає, що Руслан Маліновський ненавмисно вдарив його по обличчю в ігровому епізоді, передає voetbalprimeur.be.

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"Я хотів би подякувати Вам за велику підтримку, які я отримав в останні дні після нещасного епізоду з Русланом Маліновським. Я вже тренувався з групою сьогодні. Крім синця під оком і подряпин все добре. Я також подивився на цей епізод після гри, і гадаю, що це було ненавмисне, а швидше, невдале зіткнення. А тепер потрібно зосередитись на наступній грі в суботу", – написав Ферстрете у своєму Twitter.

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Теги
Українці за кордоном Бельгія Бігер Ферстрете Бігер Ферстрете Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Гент Гент Світ
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