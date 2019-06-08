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Маліновський: Сербія з перших хвилин відчула тиск Арени Львів

01:50 209 Читать на русском
Маліновський: Сербія з перших хвилин відчула тиск Арени Львів
Руслан Маліновський / фото із соцмереж

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував феєричну перемогу "синьо-жовтих" над Сербією (5:0) у матчі 3-го туру відбору на Євро-2020.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Чудова атмосфера. Думаю, команда суперника з перших хвилин відчула той тиск, який був на стадіоні. Емоції лише позитивні.

Україна – Сербія – 5:0 –відео голів та огляд матчу

Очікували важкої гри, дуже серйозно до неї готувалися. Виконали ті задумки, які тренерський штаб намагався донести до нас. Ми заслужили цю перемогу. Вітаю з нею всю Україну.

Не очікували, що серби зіграють з трьома захисниками, але швидко звикли. Тренерський штаб говорив про це ще на розминці. Не думаю, що це змінило структуру гри.

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Шевченко привітав з перемогою і сказав, що потрібно добре підготуватися до наступного матчу. Який гол був найважливішим? Важко сказати. Кожен гол наближав нас до перемоги. Після третього і четвертого м'ячів було зрозуміло, що нам не можна її втрачати", – сказав Маліновський

Джерело: Футбол 24
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Теги
Україна Україна Євро-2020 Україна - Сербія Арена Львів Руслан Маліновський Руслан Маліновський Збірна України
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