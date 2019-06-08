Маліновський: Сербія з перших хвилин відчула тиск Арени Львів

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував феєричну перемогу "синьо-жовтих" над Сербією (5:0) у матчі 3-го туру відбору на Євро-2020.

"Чудова атмосфера. Думаю, команда суперника з перших хвилин відчула той тиск, який був на стадіоні. Емоції лише позитивні.

Україна – Сербія – 5:0 –відео голів та огляд матчу

Очікували важкої гри, дуже серйозно до неї готувалися. Виконали ті задумки, які тренерський штаб намагався донести до нас. Ми заслужили цю перемогу. Вітаю з нею всю Україну.

Не очікували, що серби зіграють з трьома захисниками, але швидко звикли. Тренерський штаб говорив про це ще на розминці. Не думаю, що це змінило структуру гри.

Україна знищила Сербію з космічним рахунком у відборі до Євро-2020 – дублі Циганкова і Коноплянки, дебютний гол Яремчука

Шевченко привітав з перемогою і сказав, що потрібно добре підготуватися до наступного матчу. Який гол був найважливішим? Важко сказати. Кожен гол наближав нас до перемоги. Після третього і четвертого м'ячів було зрозуміло, що нам не можна її втрачати", – сказав Маліновський