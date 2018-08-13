Маліновський розповів рецепт ідеального штрафного удару

Український хавбек бельгійського Генка Руслан Маліновський пояснив, як навчився результативно пробивати штрафні удари.

"Я ніколи не вважав себе фахівцем у пробиванні штрафних. У молодіжці Шахтаря я занадто соромився, щоб претендувати на стандарти. Коли грав в Луганську, то кілька разів забив. Але дійсно сконцентрувався на штрафних ударах я лише в Генку.

У минулому сезоні я бив занадто сильно і багато ударів проходили вище. Коли ти б'єш просто на силу, навряд чи зможеш забити.

Ідеальний штрафний удар складається наполовину з майстерності, наполовину з впевненості. Без впевненості ти ніколи не заб'єш. Це також питання психології", – цитує Маліновського видання voetbalprimeur.

У поточному сезоні чемпіонату Бельгії Маліновський за 3 матчі зумів вже тричі відзначитись голом, та віддав 2 асисти.

Наші за кордоном: дебют Ярмоленка, вилучення Шиндера, дубль Олійника, чергові голи Маліновського і Селезньова