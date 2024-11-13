"Неприємні речі вже пройшли. Після операції, звичайно, перші два-три дні було неприємно, був дискомфорт, але вже, скажімо так, останні три тижні дуже багато працюю, тому відновлення йде по плану. Навіть набагато краще, ніж могло бути.

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Багато роботи на мобілізацію, на укріплення гомілкостопу, м'язів – верхніх і нижніх. Вже починається такий період. Я скажу так, з наступного тижня вже сто відсотків буде нова робота, кардіо почну робити. Тому зараз ми програму зробили таку, що щотижня робимо і дивимося, які результати, вимірюємо на скільки покращилося все, в тому числі гнучкість гомілкостопу. Тому все йде дуже добре", – сказав Маліновський в ефірі Радіо Чемпіон.

Нагадаємо, українець отримав травму на початку другого тайму матчу 5-го туру Серії А проти Венеції. У хавбека діагностували вивих гомілкостопного суглобу та перелом малогомілкової кістки. Як наслідок, Руслана прооперували й чекають на полі не раніше весни 2025 року.

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