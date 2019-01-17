Маліновський розповів про важливість для команди голів, забитих зі штрафних ударів

Півзахисник бельгійського Генка та збірної України Руслан Маліновський зізнався, як змінився його стиль виконання штрафних ударів.

"На старті цього сезону швидкість польоту м'яча після мого удару була близько 111 кілометрів на годину. Зараз, думаю, побільше. Я набрав 4 кілограми ваги, причому всі ці кілограми – виключно м'язова маса, і не тільки в ногах – всюди.

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Можливо, у мене не найпотужніший удар серед гравців чемпіонату Бельгії. Але його сила, а також вміння направити м'яч в потрібну точку сьогодні може створити проблеми будь-якому воротарю. І я пишаюся, що ці мої здібності можуть принести користь моїй команді.

Хочу ще раз підкреслити, що все, чого я досяг в цьому плані, прийшло до мене виключно завдяки серйозній роботі, тривалим, цілеспрямованим тренуванням. Плюс трохи чуття, яке також з'явилося згодом і завдяки тому ж досвіду і автоматизму.

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Сьогодні головна зброя Генка – це динамічна та комбінаційна гра. Але коли часом тут щось буксує або дає тимчасовий збій, то ідеально відпрацьований штрафний удар може стати своєрідною чарівною паличкою. Я не перебільшую. У цій ситуації забитий зі штрафного гол може змінити хід гри. Він може зняти психологічну напругу, стрес, додатково мотивувати партнерів по команді і в підсумку сприяти перемозі", – цитує Маліновського La Derniere Heur.