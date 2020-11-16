"Як коронавірус вплинув на команду? Зараз в такій ситуації всі – клуби, збірні. У нашій команді багато гравців. Ті, хто виходить на поле, намагаються демонструвати свою гру, свій рівень. Для багатьох це шанс.

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Настрій перед Швейцарією? У господарів хороша команда з кваліфікованими футболістами, яка високо і агресивно пресингує. У поєдинку у Львові, думаю, нам трохи пощастило в першому таймі. Ми забили, пропустили, а після перерви не давали швейцарцям багато шансів, зіграли дуже компактно, оформили переможний м'яч. У нас було навіть більше можливостей забити третій гол, ніж у них – зрівняти рахунок.

Попереду важкий матч, ми повинні зіграти дуже сконцентровано. У плані реалізації повинні забивати все, що у нас буде. Також подивимося, як хлопці відновляться", – цитує Маліновського сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України не зможе розраховувати на Різника, Макаренка та Соболя у наступному матчі – у гравців діагностували COVID-19. 17 листопада українці зіграють зі збірною Швейцарії у боротьбі за прописку в елітному дивізіоні Ліги націй.

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