Марсель поїхав у гості до Труа в рамках 18 туру французької Ліги 1. Руслан Маліновський має шанс дебютувати.

Матч Труа – Марсель стартує о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на MEGOGO.

Маліновський офіційно став гравцем Марселя

Руслан Маліновський, який два дні тому перейшов з Аталанти в Марсель, опинився в запасі. Капітан команди Дімітрі Пайє відчуває дискомфорт, а Амін Харіт травмований, тому на позиціях Руслана вийшли Ундер і Гендузі.

Стартовий склад Марселя: Лопес – Мбемба, Жиго, Балерді – Каборе, Ронж'є, Верету, Колашінац – Ундер, Гендузі – Санчес.

Запасні: Бланко, Нгапандуетнбу, Елмаз, Маліновський, Гуйє, Сегір, Муге, Д'єнг.

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