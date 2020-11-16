"Шевченко сказав, що через такі матчі ми повинні рости. У нас багато молодих хлопців, які лише нещодавно дебютували за збірну.

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Це гарні ігри, які в подальшому нам тільки допоможуть. Вважаю, що проти Німеччини у нас були шанси зачепитися за очки. Можна сказати – не пощастило, можна сказати, що суперник нас вивчив, не давав багато простору.

Ми повинні дивитися в майбутнє, попереду чемпіонат Європи. Наше головне завдання залишитися в дивізіоні А, у нас є один матч, до якого потрібно готуватися", – сказав Маліновський у коментарі прес-службі УАФ.

Зауважимо, після 5-ти турів Україна розташувалась на третій сходинці групи А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія. З останніми "синьо-жовті" проведуть заключний матч поточного розіграшу Ліги націй у вівторок, 17 листопада.

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