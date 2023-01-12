"Я щасливий, що зіграв свої перші хвилини та пережив свій успіх з Марселем. Думаю, що це тільки початок. Мені ще треба працювати, але я розчарований цією жовтою карткою, бо там не було фолу. Я намагався допомогти команді. Ми вигравали 2:0 і мали зберегти результат.

Курйозний дебют Маліновського у відеоогляді матчу Труа – Марсель – 0:2

Я намагався захищатись і допомогти своїм партнерам. В кожному матчі я маю проявляти себе якнайкраще, дивитись, що я зробив неправильно, працювати на команду. Я почуваю себе добре. В Італії ми важко працювали на зборах. Фізичний стан не буде проблемою для мене", – наводить слова Маліновського L`Equipe.

Додамо, що Марсель впевнено переміг Труа (2:0), а на 67 хвилині дебютував Маліновський, одразу отримавши жовту картку.

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