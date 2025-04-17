Маліновський ризикує пропустити ще один матч Дженоа – джерело розкрило деталі пошкодження українця
16:01 - Читать на русском
Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський ризикує пропустити найближчу гру Серії А.
Українець зазнав ушкодження на тренуванні – удар припав на пластину, яку було встановлено після минулорічної травми, повідомляє Il Secolo XIX.
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Саме через цей епізод українець не зіграв у поєдинку проти Верони (0:0). Медичне обстеження не виявило нових ускладнень, однак подальша участь Руслана у матчі з Лаціо, який відбудеться 21 квітня, залишається під питанням.
Цього сезону хавбек відіграв 10 зустрічей та зробив 3 результативні передачі за Дженоа.
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