Українець зазнав ушкодження на тренуванні – удар припав на пластину, яку було встановлено після минулорічної травми, повідомляє Il Secolo XIX.

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Саме через цей епізод українець не зіграв у поєдинку проти Верони (0:0). Медичне обстеження не виявило нових ускладнень, однак подальша участь Руслана у матчі з Лаціо, який відбудеться 21 квітня, залишається під питанням.

Цього сезону хавбек відіграв 10 зустрічей та зробив 3 результативні передачі за Дженоа.

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