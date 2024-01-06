Дженоа не зробила жодних уроків з минулого і знову може постраждати в турнірній таблиці.

Клубу Руслана Маліновського загрожує зняття очок в Серії А, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Дженоа не встигла вчасно подати документи про сплату податку на прибуток. Відбулася затримка на 2-3 дні, і прокуратура Федерації футболу Італії відкрила справу проти "грифонів". У разі доведення вини їм загрожує штраф від 1 до 3 очок у турнірній таблиці Серії А. Після 19 турів Дженоа йде 12-ю, випереджаючи зону вильоту на 7 пунктів.

Цікаво, що генуезці мали схожу ситуацію рік тому. Клуб отримав очко штрафу за несвоєчасне подання податкових документів, але це не завадило напряму піднятися в Серію А. Також слід згадати про значно жорсткіше покарання команди іншого українця – Віталія Миколенка. Його Евертон втратив аж 10 очок за грубі порушення фінансового фейр-плей.

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