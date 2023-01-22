"Чи підійде бачення Реброва збірній України? Я із Сергієм Станіславовичем розмовляв ще коли він тренував Динамо, а я грав у Зорі. Не секрет, що на ту мить він був зацікавлений, щоб я перейшов до Динамо. Можу сказати, що Динамо під його керівництвом було дуже сильним. Команда показувала футбол серйозного рівня.

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І, гадаю, зараз він не відійшов від своєї тренерської філософії. Подивимося. Наразі він працює в Аль-Айні і там теж показує непогані результати. Не можу сказати, чи буде він тренером збірної. Але мені здається, що його тренерська філософія для збірної була б слушною", – поділився Маліновський в інтерв'ю Террікону.

Додамо, що Руслан цієї зими перебрався до французького Марселя та вже зіграв у 3 матчах, проте поки не записав до свого активу результативних дій.

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