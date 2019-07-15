Маліновський пройшов медогляд в Аталанті, але змушений повернутися в Україну – відома причина

Презентація Руслана Маліновського у статусі гравця Аталанти відкладається.

"Маліновський пройшов медичні тести. Але буде представлений після того, як вирішить бюрократичні питання, які пов'язані з отриманням візи", – повідомив журналіст La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.

Спортивний директор Аталанти хотів заблокувати трансфер Маліновського – довелося втрутитися президенту клубу

Хавбек "синьо-жовтих" ще вчора, 14 липня, прибув до Італії. Очікувалося, що про перехід буде оголошено невдовзі після проходження медогляду, а Руслан підпише контракт терміном на 5 років.

Раніше повідомлялося, що Аталанта заплатить за трансфер 26-річного українця 13,7 млн євро, вигравши боротьбу за півзахисника в Сампдорії та Борусії Д.

Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А