toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Маліновський пройшов медогляд в Аталанті, але змушений повернутися в Україну – відома причина

22:13 2341 Читать на русском
Маліновський пройшов медогляд в Аталанті, але змушений повернутися в Україну – відома причина
Руслан Маліновський / FOTO: BELGA

Презентація Руслана Маліновського у статусі гравця Аталанти відкладається.

"Маліновський пройшов медичні тести. Але буде представлений після того, як вирішить бюрократичні питання, які пов'язані з отриманням візи", – повідомив журналіст La Gazzetta dello Sport Франческо Фонтана.

Спортивний директор Аталанти хотів заблокувати трансфер Маліновського – довелося втрутитися президенту клубу

Хавбек "синьо-жовтих" ще вчора, 14 липня, прибув до Італії. Очікувалося, що про перехід буде оголошено невдовзі після проходження медогляду, а Руслан підпише контракт терміном на 5 років.

Раніше повідомлялося, що Аталанта заплатить за трансфер 26-річного українця 13,7 млн євро, вигравши боротьбу за півзахисника в Сампдорії та Борусії Д.

Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А

blog_ava
Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії А
16:31
7414
Теги
Італія Українці за кордоном Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Трансфери
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Карпати орендують у Динамо Русина, – ЗМІ
    Україна — 19:322913 Карпати орендують у Динамо Русина, – ЗМІ
21
год
:
25
хв
Сабуртало
20:30
Шериф
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук