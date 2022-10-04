Заклик Ілона Маска до миру України з росіянами обернувся для бізнесмена тотальним провалом. Півзахисник "синьо-жовтих" Руслан Маліновський спробував пояснити йому, в чому він неправий.

У своєму твіттері Ілон Маск запропонував такі умови для припинення війни між Україною та Росією: Крим має стати частиною Росії, забезпечення півострова водопостачанням, а Україна має лишитись нейтральною державою та не вступати до НАТО. Логічно, що це викликало обурення в українців.

Україна може прийняти чемпіонат світу – приєднання до заявки двох країн на фінальній стадії

Одним з тих, хто відповів на резонансний твіт був Руслан Маліновський. "Крим – це Автономна республіка в складі України, як це було з 1991 року. З 2014 року він тимчасово анексований Росією".

Підключився до повчання Ілона Маска і Євген Левченко: "Маски зняті, Ілоне Маск. На жаль, іноді розумні люди несуть повну ахінею".

"Я чесно відповів Ахметову": радив Срну у Шахтар, грав за МетаДон, зупинив Шеву, його дружина – родичка Ванги