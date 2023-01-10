Українець лише вчора завершив свій трансфер до Марселя, а вже сьогодні приєднався до команди на тренуванні, повідомляє офіційний твіттер Олімпіка.

Маліновський офіційно став гравцем Марселя

Додамо, що дебют хавбека за Марсель цілком може відбутися цього тижня. В рамках чемпіонату провансальці зіграють проти Труа (11 січня), але більш реальним шансом виглядає зустріч із Лор'яном (14 січня).

Нагадаємо, Аталанта відпустила Маліновського у Марсель на правах оренди з подальшим викупом. Влітку бергамаски повинні отримати 10 мільйонів євро, ще 3 млн передбачені бонусами.

Маліновський в Італії – це естетика, сюрпризи та емоції. 10 найкращих голів українця за Аталанту