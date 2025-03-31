"Грифони" програли туринцям (0:1) у 30 турі Серії А. Руслан Маліновський потрапив до заявки, але не до основного складу. Патрік Вієйра обґрунтував своє рішення залишити українця в запасі.

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"Маліновський? У нього два дні була температура, і він провів лише одне тренування з командою, ми не хотіли ризикувати ним із самого початку", – цитує Війєра juventusnews24.

До слова, Руслан тривалий час провів в лазареті через важку травму. До складу Дженоа він повернувся лише у середині лютого. Маліновський зіграв у трьох останніх матчах "грифонів" і відзначився трьома асистами.

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