"Маліновський провів лише одне тренування": тренер Дженоа пояснив відсутність українця у стартовому складі
Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра розповів про стан півзахисника Руслана Маліновського.
"Грифони" програли туринцям (0:1) у 30 турі Серії А. Руслан Маліновський потрапив до заявки, але не до основного складу. Патрік Вієйра обґрунтував своє рішення залишити українця в запасі.
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"Маліновський? У нього два дні була температура, і він провів лише одне тренування з командою, ми не хотіли ризикувати ним із самого початку", – цитує Війєра juventusnews24.
До слова, Руслан тривалий час провів в лазареті через важку травму. До складу Дженоа він повернувся лише у середині лютого. Маліновський зіграв у трьох останніх матчах "грифонів" і відзначився трьома асистами.
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