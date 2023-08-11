Про це іспанський наставник повідомив на прес-конференції перед матчем першого туру чемпіонату Франції проти Реймса.

"Ми програли в Афінах, тому що провели невдалий матч. Дали надто багато шансів супернику. В атаці Марсель не зробив того, що було потрібно для перемоги. Завтра буде краще.

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Будуть зміни у складі, тому що футболістам потрібно відновитися після гри у Греції. Після цього матчу у Лізі 1 залишиться 33 гри, а в Лізі чемпіонів у Марселя буде 0 або ще 2. Можливо, буде менше змін, ніж я хотів би, але вони будуть.

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Я тут із 5 липня і познайомився з більшою частиною команди приблизно 10-11 липня. Ми провели разом місяць. Потрібно почекати кілька матчів, щоб знати, на кого я розраховую. У нас багато матчів, будемо проводити ротацію, є новачки.

Говорити про фаворита чемпіонату ще рано. Головним кандидатом на титул залишається ПСЖ", – цитує Тораля офіційний сайт Марселя.

Нагадаємо, Маліновський приєднався до Марселя лише взимку, перейшовши з Аталанти. Після відходу Ігора Тудора і призначення Марселіно Тораля українець став зайвим у тактичних схемах нового тренера. Руслана вже не заявили на Лігу чемпіонів, а основними претендентами на нього є Торіно і Бешикташ.

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