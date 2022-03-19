Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні перед 30-м туром італійської першості тимчасово втратив одного з провідних виконавців.

Руслан Маліновський не зможе зіграти проти Болоньї, повідомляє Fantacalcio Pazzi di Fanta.

Маліновський потрапив до команди найкращих гравців за підсумками 1/8 фіналу ЛЄ

У нього проблеми зі здоров'ям – гастроентерит. Загалом це не надто серйозно, але завтрашній виїзний поєдинок хавбек збірної України пропустить. Також Джан П'єро Гасперіні не може розраховувати на Жеремі Бога, який страждає від дискомфорту у правому коліні.

Поточного сезону Маліновський провів за "Богиню" 33 матчі у всіх турнірах і встиг відзначитись десятьма голами й чотирма результативними передачами.

Аталанта вирвала перемогу над Байєром після провального тайму – Маліновський поступився місцем герою і вийшов в 1/4 ЛЄ