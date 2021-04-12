Руслан Маліновський зберігає концентрацію навіть в моменти шаленого успіху.

"3 важливі очки, давайте продовжимо", – написав українець в Instagram після перемоги над Фіорентиною (3:2).

Феєрія Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта – 2:3

Маліновський став одним з головних героїв Аталанти у звітному поєдинку. Хавбек двічі асистував Сапаті, який оформив дубль до перерви. У другій половині бергамаски розгубили перевагу, але Ілічіч з пенальті вирвав три очки.

Додамо, що наразі Аталанта посідає четверту сходинку Серії А. У наступному турі (18 квітня) Маліновський і компанія прийматимуть прямого конкурента – Ювентус.

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