Маліновський прокоментував уникнення дискваліфікації за червону в матчі з Гентом

Півзахисник Генка Руслан Маліновський розповів про свої відчуття після того, як Дисциплінарний комітет Федерації футболу Бельгії виправдав його та не став дискваліфіковувати за удар гравця Гента Бігера Ферстрете.

"Я не переживав, адже нічого не зробив. Я просто припустив, що все буде нормально, тому що правда на моєму боці. Протягом тижня ходив із цією думкою. Але в п'ятницю дійсно було полегшення", – цитує Маліновського voetbalkrant.com.

Переможний гол Маліновського у відеоогляді матчу Генк – Брюгге – 3:1

Нагадаємо, українець міг отримати довготривалу дискваліфікацію за удар хавбека Гента Бігера Ферстрете, але у підсумку був виправданий.