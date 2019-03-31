Маліновський прокоментував свої втрачені моменти у матчі з Андерлехтом

Український хавбек Генка Руслан Маліновський прокоментував поєдинок проти Андерлехта (3:0) у 1 турі верхньої шістки чемпіонату Бельгії.

"Важка гра була, зараз почався плей-офф, важкими будуть всі матчі, грають досвідчені команди.

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У мене були моменти в цьому матчі, міг забити, але трохи не вистачило холоднокровності в епізодах. У другому таймі почали грати компактно, забили другий гол, це хороший старт.

Ще до гри було видно, як всі хлопці хочуть виграти. Для нас також було важливо стартувати з перемоги. Головне – відновитися і готуватися до наступного матчу", – сказав Маліновський в ефірі Футбол NEWS.

Генк набрав 35 очок і продовжує лідирувати в турнірній таблиці. В Андерлехта 4-та сходинка і 26 очок.

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