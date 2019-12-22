Маліновський прокоментував розгромну перемогу Аталанти над Міланом

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський поділився емоціями після феєричної перемоги своєї команди над Міланом у 17 турі Серії А.

"Яка прекрасна гра! Всім дякую за підтримку, це дуже важливо для нас. Всіх вітаю з Різдвом і Новим роком", – написав хавбек збірної України в інстаграмі.

Майстерний асист Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Мілан – 5:0

Нагадаємо, Аталанта забила 5 голів у ворота "россонері": українець відзначився результативною передачею на Луїса Мурієля, який забив останній гол у матчі.

Після цієї перемоги Аталанта посідає 5 місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 4 очки.

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