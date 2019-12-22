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Маліновський прокоментував розгромну перемогу Аталанти над Міланом

22 грудня 23:47 407 Читать на русском
Маліновський прокоментував розгромну перемогу Аталанти над Міланом
Руслан Маліновський / ФК Аталантав

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський поділився емоціями після феєричної перемоги своєї команди над Міланом у 17 турі Серії А.

10’ Алехандро Папу Гомес
61’ Маріо Пашаліч
63’ Йосіп Ілічіч
72’ Йосіп Ілічіч
83’ Луїс Мурієль
 
10’ Алехандро Папу Гомес
61’ Маріо Пашаліч
63’ Йосіп Ілічіч
72’ Йосіп Ілічіч
83’ Луїс Мурієль

"Яка прекрасна гра! Всім дякую за підтримку, це дуже важливо для нас. Всіх вітаю з Різдвом і Новим роком", – написав хавбек збірної України в інстаграмі.

Майстерний асист Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Мілан – 5:0

Нагадаємо, Аталанта забила 5 голів у ворота "россонері": українець відзначився результативною передачею на Луїса Мурієля, який забив останній гол у матчі.

Після цієї перемоги Аталанта посідає 5 місце в турнірній таблиці Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 4 очки.

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Італія Аталанта - Мілан Руслан Маліновський Руслан Маліновський Аталанта Аталанта Українці за кордоном
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