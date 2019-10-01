Маліновський прокоментував поразку Аталанти у домашньому матчі Ліги чемпіонів проти Шахтаря

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський поділився думками щодо матчу 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Гадаю, нічия була б більш справедливим підсумком. У кінцівці почали грати в більш відкритий футбол, Шахтар намагався грати на контратаках. Були моменти, я міг забити, і Мюріель чудово розібрався на фланзі.

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Можливо, в епізоді з голом потрібно було дрібно фолити, там перед цим фол був, я сподівався, що рефері його зафіксує. Помітно було, що зіграли не так агресивно, як хотіли. Якщо брати в цілому, то були непогані атаки, в обороні пресингували непогано, але трохи не пощастило. Думаю, Шахтарю пощастило більше, тому і перемогли.

Як ми очікували, так вони і зіграли. Хороша команда з хорошими виконавцями. В атаці сильні гравці. Вважаю, що ми теж показали хороший футбол", – сказав Маліновський в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, хавбек збірної України відіграв у матчі проти Шахтаря 23 хвилини, однак не зміг допомогти Аталанті уникнути неприємного результату – поразка 1:2.

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