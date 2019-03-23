Маліновський прокоментував нічию у матчі з Португалією

Хавбек збірної України Руслан Маліновський вважає, що нічия з Португалією – хороший результат.

"Андрій Миколайович розповідав нам як грати. Було важко, але у нас був план на гру і ми його дотримувалися. Було дуже багато бігової роботи, але всі впоралися.

Португалія – Україна – 0:0 – відеоогляд матчу

У Португалії було достатньо моментів, але Пятов здорово зіграв. З іншого боку, і у нас були хороші контратаки, з яких ми могли забити, але нам трохи не пощастило в тих моментах. Десь не вистачало останньої передачі.

Тут було важко грати, адже Португалія – кваліфікована команда. Але коли м'яч був у нас, ми не були переляканими, ми намагалися контролювати м'яч, намагалися через передачу виходити в атаку. Було важко, але нічия для нас хороший результат", – сказав Маліновський в ефірі "Футбол 1".

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