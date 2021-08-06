Хавбек бергамасків Руслан Маліновський все ще не може остаточно відійти від хірургічного втручання.

Напередодні, 5 серпня, 28-річний українець провів чергове індивідуальне заняття, повідомляє офіційний сайт Аталанти.

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Тренування поза загальною групою пов'язані з реабілітацією після операції з видалення грижі живота, яку Руслану зробили ще 8 липня. Все ж наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні очікує, що Маліновський встигне остаточно відновитись до поєдинку проти Торіно (22 серпня) в першому турі Серії А.

Нагадаємо, у минулому розіграші Серії А хавбек збірної України провів 36 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та 12-ма асистами.

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