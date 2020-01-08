Маліновський взяв участь у зустрічі з уболівальниками

Український легіонер у складі Аталанти Руслан Маліновський зустрівся з прихильниками бергамського клубу і розповів про роль 12-го гравця для команди.

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський потішив фанатів Аталанти своєю присутністю на організованій клубом зустрічі гравців з уболівальниками. Кожен бажаючий міг отримати автограф і сфотографуватися з хавбеком. Окрім українця фанати могли поспілкуватись також з бельгійським захисником команди Тімоті Кастенем.

Сабо: Шахтар багато втратив, коли не розгледів у Маліновському класного футболіста

«Ми показуємо чудовий футбол, я задоволений зростанням команди і підтримкою з боку уболівальників. Матчі проти Мілана і Парми (обидва закінчились розгромними перемогами бергамців з рахунком 5:0 – прим.) показали, що фани допомагають нам демонструвати свої найкращі якості", – сказав Маліновський офіційному клубному Твіттеру.

Нагадаємо, Аталанта після 18-ти турів посідає у Серії А п’яту сходинку і відстає від третього місця на п’ять очок. У поточному сезоні українець зіграв за свою команду в італійській першості 15 поєдинків, в яких відзначився двома голами.

Маліновський отримав знак від Гасперіні – Аталанта влаштувала чергове побоїще, а конкурент українця – неймовірний