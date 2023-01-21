Маліновський привітав вболівальників Марселя з виходом в 1/8 Кубка Франції уривком культового фільму
Український легіонер "провансальців" Руслан Маліновський поділився емоціями від кубкового матчу проти Ренна (1:0).
Напередодні Марсель в 1/16 фіналу Кубка Франції обіграв Ренн і пробився до наступної стадії змагань. Український півзахисник Руслан Маліновський провів на полі весь матч, а після перемоги опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер відеофрагмент фільму "Таксі", підписавши його словами: "До зустрічі в 1/8".
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Очевидно, хавбек мав на увазі ту легкість і швидкість, з якою герой кінострічки – таксист – досягав поставлених цілей. До слова, дії у фільмі відбувались саме у Марселі.
Офіційний Твіттер клубу оцінив твіт українця і у відповідь опублікував GIF-ку, на якій Руслан у формі "провансальців" демонструє свою любов і відданість французькій команді.
Нагадаємо, Маліновський провів за Марсель три матчі у всіх турнірах, але відзначитись гольовими діями поки не зумів. Однак, у всіх цих матчах команда українця здобула перемоги.
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