"Із Лечче ми пропустили відразу два м'ячі, забили один і мали моменти, але нам потрібно покращувати свій футбол. Добре, що за кілька днів нас чекає поєдинок з Інтером, вдома ми повинні зіграти набагато краще.

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Повинні відреагувати й показати, що ми – хороша команда і можемо грати з будь-ким, навіть проти Наполі грали добре, але треба працювати краще і віддавати все на полі. Чемпіонат довгий, подивимося, що буде далі. Фізично ми добре почуваємося, команда на підйомі, шкода, що перерва. Я забив на Сан-Сіро, сподіваюся, що зможу зробити це і в Бергамо", – цитує Маліновського FCInter1908.

Аталанта після 14 зіграних турів йде шостою у турнірній таблиці італійської першості, маючи в активі 27 очок. Інтер розташувався на одну сходинку вище. Матч відбудеться в неділю, 13 листопада, о 13:30.

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