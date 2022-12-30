"Коли переходив в Італію, Шевченко сказав мені декілька слів про чемпіонат. Сказав, що я повинен дуже прогресувати в тактичному плані, розуміти командні дії.

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Ну і, звісно, вчити італійську мову. Це дуже важливо в Італії, бо комунікація. У них ще такий характер, що вони дуже люблять розмовляти, тому комунікація дуже важлива. Сказав, що це дуже сильний чемпіонат та побажав усього найкращого", – сказав Маліновський у коментарі Fantastic Football.

Нагадаємо, Руслан перебрався в Аталанту з бельгійського Генка у 2019 році. У поточному сезоні провів за бергамасків 14 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

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