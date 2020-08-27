Маліновський прибув у розташування збірної України – Лунін приєднається незабаром
Українські легіонери починають прибувати на збір національної команди.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський приєднався до національної команди, повідомляє офіційний сайт УАФ. Хавбек не зміг прибути вчора, адже насолоджувався залишками відпустки з дружиною та донькою.
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Також очікується прибуття голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна – він приєднається до команди вже незабаром. Обоє гравців візьмуть участь у вечірньому тренуванні збірної, що розпочнеться на стадіоні Сонячний о 18.00
Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.
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