Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський приєднався до національної команди, повідомляє офіційний сайт УАФ. Хавбек не зміг прибути вчора, адже насолоджувався залишками відпустки з дружиною та донькою.

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Також очікується прибуття голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна – він приєднається до команди вже незабаром. Обоє гравців візьмуть участь у вечірньому тренуванні збірної, що розпочнеться на стадіоні Сонячний о 18.00

Нагадаємо, найближчий поєдинок Україна – Швейцарія в рамках Ліги націй відбудеться 3 вересня у Львові. Три дні потому "синьо-жовті" зіграють з іспанцями на виїзді.

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