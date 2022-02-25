Маліновський претендує на звання гравця тижня в Лізі Європи
11:10 - Читать на русском
Хавбек Аталанти Руслан Маліновський розкішно виступив у поєдинку 1/16 фіналу ЛЄ проти Олімпіакоса (3:0).
завершено
Йоакім Меле 40’
40’ Йоакім Меле
Українець опинився в четвірці претендентів на звання найкращого гравця тижня.
Феєрія Маліновського у відеоогляді матчу Олімпіакос – Аталанта – 0:3
Маліновський відвантажив у ворота Олімпіакоса два красиві голи. Конкуренти легіонера Аталанти у голосуванні – Орта (Брага, гол+пас), Таремі (Порту, гол+пас), Таверньє (Рейнджерс, 2 голи).
Нагадаємо, сьогодні о 13:00 відбудеться жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ, яке визначить суперника Аталанти та всіх інших команд.
Маліновський оформив шедевральний дубль, підтримав Україну та став героєм Аталанти – "Богиня" в 1/8 ЛЄ
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