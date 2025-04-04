Зустрічалися середняки, яким особливо нічого не потрібно – і виліт не загрожує, і єврокубки не світять. Команди справді відіграли так, наче це товариський матч після відпустки.

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Руслан Маліновський повернувся до стартового складу Дженоа, але розчинився у загальній сірості. У середині тайму українець лівою фірмово пробивав з-за меж карного майданчика і вліпив у блок. Торсбю та Пінамонті мали значо кращі позиції – сейв кіпера та неточно. В Удінезе за 45 хвилин один удар, і той неточний...

Друга половина розпочала зі супершанса фріульців. Атта ефектно накрутив захисника в карному майданчику та віддав абсолютно вільному Луцці – найкращий бомбардир Удінезе примудрився пробити повз стійку. Маліновського замінили на 69-й хвилині. Sofa Score оцінила виступ українця у пристойні 7,3 бали завдяки вдалому дриблінгу (2 з 2), довгим передачам (2/2) та єдиноборствам (6/7).

Удінезе по перерві виглядав краще. Модесто замикав подачу ударом під поперечку – Леалі тягне! Натомість Дженоа свою атаку на 77-й хвилині довела до логічного завершення. Екубан, який замінив Маліновського, протягнув м'яч лівим флангом і прострілив. Круглий після кількох рикошетів зручно прилетів під могутній удар Дзанолі – 1:0.

Екубан міг ще й гол оформити, але з його ударом впорався голкіпер. У компенсований час розігралася драма. Модесто вразив ворота Дженоа, однак після перегляду VAR було зафіксовано офсайд буквально на вухо! "Грифони" втримали перемогу і відірвалися на 15 очок від зони вильоту.

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