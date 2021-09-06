Півзахисник бергамасків Руслан Маліновський розпочав підготовку до матчу проти "фіалок".

Український легіонер Аталанти Руслан Маліновський повернувся у розташування команди після матчів кваліфікації ЧС-2022. Сьогодні 28-річний футболіст тренувався за індивідуальною програмою, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.

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Нагадаємо, півзахисник збірної України сумарно відіграв 55 хвилин у матчах проти збірних Казахстану і Франції.

До слова, суперником Аталанти у найближчому турі Серії А буде Фіорентина – матч відбудеться у суботу, 11 вересня, о 21:45.

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